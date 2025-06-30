Şemdinli'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü ilçenin Gelişen köyünde saat 19.14'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, bölgede hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi.