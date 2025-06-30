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Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 23:36, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 23:34
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Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.

Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:

Galatasaray: 6.137.773.446

Fenerbahçe: 4.816.196.233

Reeder Samsunspor: 1.039.453.100

Beşiktaş: 3.397.251.589

RAMS Başakşehir: 987.881.703

Eyüpspor: 546.553.433

Trabzonspor: 2.341.275.298

Göztepe: 552.038.071

Çaykur Rizespor: 1.345.252.036

Kasımpaşa: 481.052.381

TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662

Corendon Alanyaspor: 669.229.611

Bellona Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 570.028.038

Onvo Antalyaspor: 468.999.111

Kocaelispor: 853.381.305

Gençlerbirliği: 853.381.305

Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305

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