Leman dergisine soruşturma: 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin istanbul Cumhuriyet Başsavcığılı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çizimi yapan D.P, grafiker C.O, yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A.Y'nin gözaltına alındığını duyurdu.

YERLİKAYA: "BU HAYASIZLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da NTV'ye yaptığı açıklamalarda 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bireylerin kutsal değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, suç teşkil eden yayının toplatılmasının mümkün olduğunu açıkladı.

DERGİ HAKKINDA TOPLATMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, derginin bahse konu sayısının toplatılmasına karar verildi. Ayrıca, dergiye ait sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Yerlikaya, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Derginin grafikerinin de gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir" dedi.

Derginin yazı işleri müdürünün de gözaltı görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Z.A.adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

LEMAN BİNASI ÖNÜNDE PROTESTO

Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi.

Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Tekbir getirerek sloganlar atan grup daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde toplu olarak namaz kıldı. Grubun protestosu gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polisin dergi binası çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

SİYASİLERDEN TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize (s.a.s.) yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. İnançlarımıza, kutsallarımıza ve asırlardır yaşattığımız temel değerlerimize yönelik bu nefret suçunu işleyen ve toplumsal huzurumuzu hedef alanlar, adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. İslam'a ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlığı körüklemeye çalışan her türlü zihniyete karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla, tavizsiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu çürümüş zihniyetin temsilcileri yaptıkları terbiyesizliğin ve hadsizliğin hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Alemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz. Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz, bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Bir dergide yayımlanan, alemlere rahmet ve insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V) ve yine peygamberimiz kabul ettiğimiz Hz. Musa Efendimize yönelik yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Bu ne basın özgürlüğüdür, ne mizahtır. Bu, insanlık için en güzel örnek olan Peygamberi'ne sevdalı Müslümanlara karşı yapılan provokasyon ve edepsizliktir, had bilmezliktir, suçtur. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak bu paçavra ve şahıslar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu tür alçak hareketlere asla sessiz kalmayacağız."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa'daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Sözde bir karikatür dergisinde, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Musa'nın karikatür adı altında saygısızca tasvir edilmesini kınıyorum. Provokasyon amacı güden bu menfur tasvirler, basın özgürlüğüyle asla bağdaşamaz ve savunulamaz. Milletimizin ve İslam aleminin kutsal değerlerine saldıranlar, hukuk önünde hesap verecekleri gibi milletimiz nezdinde de hak ettikleri karşılığı bulacaklardır."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Hz. Musa'ya hakaret eden bu kifayetsiz dergi bozuntusunu ve temsil ettiği zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Hiçbir inanç, hiçbir kutsal; mizah ya da sanat adı altında hedef alınamaz. Bu yapılan, milletin inancına, kutsalına dil uzatmak, değerlerimize açıkça saldırmaktır. Lanetliyorum!"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan hadsiz ve alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. İfade özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımızı hedef alan bu hayasızlık, ne mizah ne de fikir beyanı olabilir. Bu hastalıklı zihniyetle mücadelemiz ebediyete dek sürecek."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Sözde bir karikatür dergisinin Peygamber Efendimize ve Hz. Musa'ya yönelik yaptığı alçakça saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Buna ifade özgürlüğü de denmez mizah da. İnsanların inancına yönelik bir nefret eyleminin mizah olarak adlandırılması imkansızdır. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu ahlaksızlığa en güçlü yanıtı hukuk çatısı altında yargı verecektir."

İstanbul Valisi Davut Gül: "Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış; 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız."

FAHRETTİN ALTUN'DAN UYARI: "TAHRİKLERE KAPILMAYIN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya tepki gösterenleri provokasyonlara karşı uyardı.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin hızlı operasyonu neticesinde, bu hayasız çizimi yapan D.P. ile birlikte Z.A. ve C.O. adlı şahıslar da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Bazı dergi yöneticileri hakkında da gözaltı kararı bulunmaktadır. Dergiye ait bina şu anda tamamen emniyet güçlerimizin kontrolü altındadır ve boş durumdadır. Olayın tüm sorumlularının adalete teslim edilmesi için devletimiz çalışmaktadır. Konunun üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Emniyet güçlerimizin aldığı önlemler sayesinde, dergi çevresinde oluşabilecek istenmeyen olayların önüne geçilmektedir. Unutmayalım ki, bu tür olaylarda hedef, toplumsal birliğimize ve kardeşliğimize zarar vermektir. Vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ediyoruz."