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İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 130 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 09:22, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 11:00
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 130'a yükseldi. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam sayı 130'a ulaştı. Şüphelilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda sürdürülüyor.

Operasyonun Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma, Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi raporlarına dayanıyor.

  • 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Şüphelilerden 22'si İZBETON AŞ'de, 2'si İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde, 3'ü İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi'nde, 2'si İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nde, 3'ü İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi'nde ve 3'ü Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli.
  • Kalan 122 şüpheli ise belediye personeli ile inşaat, yapı, elektrik, mermer ve ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanlarından oluşuyor.

Yakalananlar Arasında Önemli İsimler

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 126 şüpheli dün yakalanmıştı.

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