Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi

İstanbul Valisi Davut Gül, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür davranışların toplumda derin yaralar açtığını vurguladı. Özellikle sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Açıklamasında, devletin hukuki süreçleri kararlılıkla yürüttüğünü ve vatandaşların provokasyonlara kapılmaması gerektiğini ifade etti. İnançların savunulmasında hukuk zemininden ayrılmamanın önemine dikkat çekti.

Vali Davut Gül'ün Açıklamaları

"Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil, doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır."

Devletimiz , hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir.

, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz.

Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek, işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur.

Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın.



