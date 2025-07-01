Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 07:39, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 07:48
Rıdvan A. yönetimindeki otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A., Y.A. ve M.T.A. araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü.