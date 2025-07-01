Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Malatya ve Manisa'da gece saatlerinde art arda depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri paylaştı.
Son depremler Malatya ve Manisa'da kaydedildi. AFAD ve Kandilli, gece yarısı peş peşe meydana gelen sarsıntılara ilişkin ilk verileri internet siteleri üzerinden duyurdu. Dün akşam Hakkari'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirmişti. Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam etti. Gece yarısı birçok ilde artçı sarsıntılar oldu. Sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya beşik gibi sallanırken, Malatya ve Manisa'da da depremler yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.
Manisa'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Soma ilçesinde gece saat 03:31 sularında 3,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremi hisseden bazı vatandaşlar gece yarısı uykularından uyandı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
Malatya'da Deprem
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da da sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. Yeşilyurt merkezli son depremin büyüklüğü 2,9 olarak duyuruldu. Sarsıntının derinliği ise 11 kilometre olarak kaydedildi.
- Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem
- Manisa Soma'da 3,2 büyüklüğünde deprem
- Malatya Yeşilyurt'ta 2,9 büyüklüğünde deprem
- Sarsıntıların derinliği genellikle 11 kilometre
- Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı