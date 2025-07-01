Uşak'ta kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 07:51, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 07:52
F.B. yönetimindeki kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu belediye kavşağı yakınlarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanındaki O.A. yaralandı.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan O.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
O.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü F.B. ise ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.