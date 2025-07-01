Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, iç ve doğu bölgelerde 3-6 derece artış yaşanacak. Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olması öneriliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Uyarılar
- Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- BALIKESİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu parçalı bulutlu olacak. Bölgenin kuzey kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- A.KARAHİSAR: 30°C, az bulutlu ve açık
- İZMİR: 37°C, az bulutlu ve açık
- MANİSA: 38°C, az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 35°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgar, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- ADANA: 36°C, az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 39°C, az bulutlu ve açık
- HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık
- ISPARTA: 32°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- ANKARA: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- BOLU: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- AMASYA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu
- RİZE: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güneybatısında rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- ERZURUM: 24°C, parçalı ve az bulutlu
- KARS: 24°C, parçalı ve az bulutlu
- MALATYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- VAN: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Adıyaman çevrelerinde rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- DİYARBAKIR: 37°C, az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 35°C, az bulutlu ve açık
- MARDİN: 34°C, az bulutlu ve açık
- SİİRT: 35°C, az bulutlu ve açık