Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

BALIKESİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu

34°C, parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

33°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu parçalı bulutlu olacak. Bölgenin kuzey kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

A.KARAHİSAR: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık İZMİR: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık MANİSA: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık MUĞLA: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgar, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

ADANA: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık ANTALYA: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık ISPARTA: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BOLU: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AMASYA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu

30°C, parçalı ve çok bulutlu RİZE: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güneybatısında rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

ERZURUM: 24°C, parçalı ve az bulutlu

24°C, parçalı ve az bulutlu KARS: 24°C, parçalı ve az bulutlu

24°C, parçalı ve az bulutlu MALATYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu VAN: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Adıyaman çevrelerinde rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

DİYARBAKIR: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık MARDİN: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık SİİRT: 35°C, az bulutlu ve açık



