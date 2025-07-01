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Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, iç ve doğu bölgelerde 3-6 derece artış yaşanacak. Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olması öneriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 08:04, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 07:54
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Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

  • Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

  • BALIKESİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu parçalı bulutlu olacak. Bölgenin kuzey kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

  • A.KARAHİSAR: 30°C, az bulutlu ve açık
  • İZMİR: 37°C, az bulutlu ve açık
  • MANİSA: 38°C, az bulutlu ve açık
  • MUĞLA: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgar, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

  • ADANA: 36°C, az bulutlu ve açık
  • ANTALYA: 39°C, az bulutlu ve açık
  • HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık
  • ISPARTA: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • ANKARA: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANKIRI: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • BOLU: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • AMASYA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu
  • RİZE: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin güneybatısında rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

  • ERZURUM: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • KARS: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • VAN: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Adıyaman çevrelerinde rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

  • DİYARBAKIR: 37°C, az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 35°C, az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 34°C, az bulutlu ve açık
  • SİİRT: 35°C, az bulutlu ve açık


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