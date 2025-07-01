Polis Devriyesinde Araçta Kalaşnikof ve Şarjör Bulundu

Diyarbakır'da polis ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurarak detaylı arama yaptı. Araçta yapılan incelemede, kaput bölümünde 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, bu tüfeklere ait 4 şarjör ve 300 adet 7,62x39 çapında fişek ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, şahısların tedirgin davranışlarından şüphelenerek aramayı derinleştirdi ve suç unsurlarını buldu.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) , Yenişehir ilçesinde devriye sırasında şüpheli aracı durdurdu.

, Yenişehir ilçesinde devriye sırasında şüpheli aracı durdurdu. Şahıslar araçtan indirilerek üst araması yapıldı, ancak suç unsuruna rastlanmadı.

Aracın kaputunda çuvala sarılı şekilde silah ve mühimmat bulundu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silah ve mühimmat incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.



