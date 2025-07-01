Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,8030 39,8040 39,8340 39,8350 Avro 46,7130 46,7140 47,0150 47,0160 Sterlin 54,5200 54,5300 54,7000 54,7100 İsviçre frangı 49,9900 50,0000 50,4100 50,4200 ANKARA ABD doları 39,7730 39,8530 39,8040 39,8840 Avro 46,6730 46,7530 46,9750 47,0550 Sterlin 54,4600 54,6700 54,6400 54,8500