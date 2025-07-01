Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,83 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 17:55, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,8030
|39,8040
|39,8340
|39,8350
|Avro
|46,7130
|46,7140
|47,0150
|47,0160
|Sterlin
|54,5200
|54,5300
|54,7000
|54,7100
|İsviçre frangı
|49,9900
|50,0000
|50,4100
|50,4200
|ANKARA
|ABD doları
|39,7730
|39,8530
|39,8040
|39,8840
|Avro
|46,6730
|46,7530
|46,9750
|47,0550
|Sterlin
|54,4600
|54,6700
|54,6400
|54,8500