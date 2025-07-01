Ot Biçmeye Gidenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı
Hakkari'nin Cevizdibi köyünde ot biçmeye gidenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 10:29, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 13:26
Hakkari'de ot biçmeye gidenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Cevizdibi köyünde gerçekleşen kazada, Reşit Ç yönetimindeki minibüs, mezraya ot biçmeye gidenleri taşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü Reşit Ç ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza ile İlgili Detaylar
- Kaza sabah saatlerinde Cevizdibi köyünde meydana geldi.
- Minibüs sürücüsü: Reşit Ç
- Kazada toplamda 7 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.