Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında İki İstasyon Kapalı

İstanbul'da Ulaşımda Geçici DeğişikliklerMetro ve Füniküler Hatlarında Kapanan İstasyonlar

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacaktır. Bu süreçte, yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.

Metro İstanbul'dan Yapılan Açıklama

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sefer Düzenlemeleri

Araçlar, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecektir.



