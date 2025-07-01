Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Buca yangınının kontrol altına alındığını, İzmir Menderes ve Seferihisar ile Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı yangınlarının ise kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için şu anda herhangi bir sorun beklenmediğini ifade etti. Yangınların enerjisinin düştüğünü ve kontrol çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, ekiplerin gece boyunca ve önümüzdeki günlerde soğutma çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Yangınlara Müdahale ve Tahliyeler

Hatay'da çıkan yangına hızlıca müdahale edildiğini belirten Yumaklı, 8 uçak, 12 helikopter, 1000'in üzerinde arazöz ve 2.700'ün üzerinde personel ile çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yangın nedeniyle Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Karaali, Üçgedik ve Alahan mahallelerinde toplam 236 hanedeki 1.400'ün üzerinde vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi ve vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

İzmir ve Manisa'daki Son Durum

İzmir Seferihisar ve Menderes : Kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

: Kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Buca : Tamamen kontrol altına alındı.

: Tamamen kontrol altına alındı. Manisa Akhisar ve Kula : Kısmen kontrol altına alındı, gece boyunca müdahale devam edecek.

: Kısmen kontrol altına alındı, gece boyunca müdahale devam edecek. Bilecik Vezirhan: 4 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edildi, enerjisi düşürüldü.

Meteorolojik Uyarılar ve Vatandaşlara Çağrı

Bakan Yumaklı, 15 Ekim'e kadar meteorolojik şartların teyakkuz gerektirdiğini belirterek vatandaşları uyardı: "Açık alanlarda ateş yakmayalım, ateşe sebep olabilecek materyalleri dışarı atmayalım." Özellikle sıcak hava ve rüzgarın yangın riskini artırdığını vurguladı.

Türkiye'nin Yangınla Mücadele Kapasitesi

"Orman yangınları konusunda otoriteyiz." diyen Yumaklı, Türkiye'nin personel, makine, ekipman ve hava-kara gücü açısından Cumhuriyet tarihinin en iyi noktasında olduğunu belirtti. Kurumlar arası eş güdümün önemine dikkat çekerek, yangınla mücadelede görev alan tüm personele teşekkür etti.

Toplumsal Dayanışma ve Geçmiş Olsun Mesajı

Kurumların, vatandaşların ve gönüllülerin aktif şekilde mücadeleye katıldığını vurgulayan Yumaklı, "Bir daha ekranlarda yangın, ateş, duman ve zarar gören bir ekosistem görmek istemiyoruz." diyerek tüm illere geçmiş olsun dileklerini iletti.



