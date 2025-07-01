Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ala, "Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı ve küstahlığı en güçlü şekilde lanetliyoruz. İnancımıza yönelik bu aşağılık eylem açıkça bir nefret suçudur ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür saldırıların ülkemizden yükselen güçlü itirazı zayıflatmaya yönelik alçak bir provokasyon olduğunu belirtti. Ayrıca, çeşitli ülkelerde zaman zaman baş gösteren İslam düşmanlığına en güçlü tepkinin ülkemizden yükseldiğini vurguladı. Ala, bu seviyesizliği lanetlediğini ve reddettiğini ifade etti.

Efkan Ala'nın Açıklamalarından Öne Çıkanlar