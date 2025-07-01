Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu

AFAD'a göre saat 11:47'de merkez üssü Bursa Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde, 9.82 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Saat 13:00 civarında aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Deprem İstanbul ve Yalova ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 km olarak ölçtü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak ekiplerin saha taramalarına başladığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi. Deprem, çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor.

Deprem Sonrası Açıklamalar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır."

"An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Vatandaşlara Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkemizin afetlerden korunmasını temenni etti.