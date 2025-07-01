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Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Yolculuğu ve Önemi

Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alışıyla insanlık tarihine ışık tutuyor. Kültürel mirasımızı koruma çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 13:14, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 13:17
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Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Yolculuğu ve Önemi

Göbeklitepe, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilmekte ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilişinin 7'nci yılında bir kez daha gündeme gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Göbeklitepe'nin taşıdığı evrensel değere ve Bakanlık olarak yürütülen stratejik çalışmalara dikkat çekmiştir. Bu kapsamda, Göbeklitepe'nin korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanmıştır. Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin listeye alınışı, kültürel hafızamızın küresel çapta tescili olarak değerlendirilmiştir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Şanlıurfa'da ilan edilen Taş Tepeler Projesi ile bu eşsiz mirasın daha da derinlemesine anlaşılması ve bilimsel veriler ışığında geleceğe taşınması hedeflenmektedir.

Göbeklitepe'de Sürdürülen Çalışmalar

  • Kazı, koruma, tanıtım ve altyapı çalışmaları eş güdüm içinde sürdürülmektedir.
  • Göbeklitepe yalnızca bir arkeolojik alan değil, tarih boyunca kültürlerin iz bıraktığı eşsiz bir merkez olarak değerlendirilmektedir.
  • Bölgedeki bilimsel çalışmalar, yalnızca Göbeklitepe'de değil, Taş Tepeler Projesi kapsamındaki kazılarda da eş zamanlı olarak devam etmektedir.

Kolezyum'da Göbeklitepe Etkisi

Göbeklitepe, yalnızca Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin kültürel diplomasi vizyonunun merkezinde yer almaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, Roma'nın dünyaca ünlü tarihi yapısı Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi Avrupa kamuoyunun yoğun ilgisini çekmiştir. İki bin yıllık taşların gölgesinde açılan sergi, yaklaşık 6,5 milyon ziyaretçiye ulaşarak Göbeklitepe'yi uluslararası kültür sahnesinde yeniden konumlandırmıştır. Bakan Ersoy'un geçtiğimiz aylarda Kolezyum'da kapanışını yaptığı serginin yakaladığı bu ilgi yalnızca tanıtımla sınırlı kalmamış, bölgedeki bilimsel çalışmalara da aynı kararlılıkla devam edilmiştir.

Türkiye'nin Kültürel Mirası Sahiplenmesi

Türkiye, insanlık mirasına sahip çıkmaya ve onu bütün insanlıkla buluşturmaya devam etmektedir. Göbeklitepe ve Taş Tepeler Projesi ile ülkemiz, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda uluslararası alanda önemli bir rol üstlenmektedir.

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