Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 ve saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Görür, depremlerin KAF'ın Güney kolu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem beklenmesine rağmen, bu bölgenin de önemli olduğuna dikkat çekti. Enerjinin burada geç biriktiğini ancak yine de tehlikeli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Açıklamaları

Naci Görür, yaşanan depremler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli.

"Bursa'da Deprem Sonrası Yaşananlar

Bursa halkı, 12.57'de gerçekleşen ikinci deprem sonrası sokaklara döküldü.

sonrası sokaklara döküldü. Yetkililerin bölgeyi deprem dirençli hale getirmesi gerektiği vurgulandı.

hale getirmesi gerektiği vurgulandı. Halkın da bu konuda talepte bulunması gerektiği belirtildi.



