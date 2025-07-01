AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Sponsorlu İçerik
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bakan Yumaklı: 5 günde 342 yangın çıktı
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama

Gemlik'te meydana gelen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin enerji biriktirdiğini ve tehlikeli olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 13:51, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 13:51
Yazdır
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 ve saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Görür, depremlerin KAF'ın Güney kolu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem beklenmesine rağmen, bu bölgenin de önemli olduğuna dikkat çekti. Enerjinin burada geç biriktiğini ancak yine de tehlikeli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Açıklamaları

Naci Görür, yaşanan depremler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara'da, KAF'ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli.

"Bursa'da Deprem Sonrası Yaşananlar

  • Bursa halkı, 12.57'de gerçekleşen ikinci deprem sonrası sokaklara döküldü.
  • Yetkililerin bölgeyi deprem dirençli hale getirmesi gerektiği vurgulandı.
  • Halkın da bu konuda talepte bulunması gerektiği belirtildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber