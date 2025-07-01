Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 15:03, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 15:01
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreste yakalanan K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli K.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.