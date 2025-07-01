Ömer Çelik: İslamofobik Eylemler Nefret Suçudur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, bu eylemin doğrudan İslam düşmanlığı ve Hazreti Musa'ya düşmanlık anlamına geldiğini, Peygamber Efendimize saygısızlık yapan bir nefret suçu olduğunu belirtti. Parti genel merkezinde yapılan milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantılarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, toplantılarda milletvekillerinin yerel ve uluslararası siyaset, ekonomik ve sosyal hayatla ilgili sorular sorduklarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu soruları yanıtladığını ifade etti.

İstişare Toplantılarının Sonuçları

Ocak ayında başlayan istişare toplantılarının tamamlandığını belirten Çelik, milletvekillerinin illerinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde edindikleri gözlemlerle büyük bir veri ortaya çıktığını aktardı. Bu verilerin, partinin gelecekteki siyasetlerine boyut ve derinlik kazandırmak açısından kapsamlı şekilde ele alınacağını söyledi.

Toplantıların Kapsamı ve Katılımcılar

Genel başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleri toplantılara katıldı.

Toplantıların son aşaması 11-13 Temmuz'da yapılacak olan geleneksel Kızılcahamam kampı olacak.

Kamp ile birlikte siyasi konuların boyutlandırılması ve yönlendirilmesi açısından kapsamlı bir istişare süreci tamamlanacak.

Leman Dergisindeki Karikatüre Tepki

Ömer Çelik, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasının büyük bir saygısızlık olduğunu ve en güçlü şekilde tepki gösterdiklerini belirtti. Avrupa'da uzun zamandır Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'e yönelik faşist saldırılara şahit olunduğunu, bu tür İslamofobik akımlarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bu tür eylemlerin sanat veya fikir özgürlüğüyle ilgisi olmadığını belirtti.

Müslümanların kendi değerlerinden aldıkları güçle yapılan saygısızlığa saygısızlıkla cevap vermediklerini hatırlattı.

Çifte standartlara karşı olduklarını, tüm kutsal kitaplara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze ve Gençlerin Dayanışması

Gazze ile ilgili gösterilerde Müslüman gençlerin Amerikan üniversitelerinde namaz kılarken Hristiyan gençler tarafından korunduğunu hatırlatan Çelik, doğru tutumun bu olduğunu vurguladı. İslam düşmanlığına ve değerlerimize hakarete karşı siyasi, sosyal ve hukuki mücadelelerinin süreceğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" konusundaki kararlılığını yinelediğini aktaran Çelik, bu sürecin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin kesin bir takvim vermek istemediğini, ancak sürecin günler içinde sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Avrupa Güvenliği ve Türkiye'nin Rolü

Çelik, Türkiye'siz bir denklemde Avrupa güvenliği yoktur diyerek, Türkiye'nin Avrupa'nın sosyal barışı ve güvenliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlarken Avrupa'ya da olumlu katkıda bulunduğunu belirtti.

Eurofighter ve diğer savunma sistemleri konusunda somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin milli egemenliğine dönük saldırılar karşısında kendi güvenliğini koruduğunu ifade etti.

Leman Dergisinin Açıklamasına Yanıt

Çelik, derginin "sadece Muhammed ismini kastettiklerine" dair açıklamasını inandırıcı bulmadığını, bu tür eylemlerin arkasında İslamofobik yaklaşımlar olduğunu belirtti. Hukuki sürecin savcılık ve emniyet tarafından yürütüleceğini, siyasi olarak ise bu eylemin yok hükmünde olduğunu ve lanetlediklerini söyledi.

Anayasa Komisyonu ve Sivil Anayasa Çalışmaları

Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çelik, mevcut anayasanın darbecilerin izlerini taşıdığını ifade etti. AK Parti'nin kendi arasında toplantılar yaptığını, siyasi ve hukuki tutum belgesi hazırladıklarını belirtti. Bu çalışmaların ardından Cumhur İttifakı içinde bütünlüklü bir çerçeve oluşturulacak ve diğer siyasi partilerle istişare süreci başlayacak.