Gazze'de Son 24 Saatte 116 Kişi Hayatını Kaybetti
Gazze'de son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 56 binin üzerine çıktı. Yaralı sayısı ise hızla artıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 15:28, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 15:26
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 116 artarak 56 bin 647'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 116 ölü ve 463 yaralı getirildiği kaydedildi.
Gazze'de Son Durum
- İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 315 Filistinli hayatını kaybetti, 22 bin 64 kişi yaralandı.
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 56 bin 647'ye, yaralıların sayısı ise 134 bin 105'e yükseldi.
- Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İnsani Yardım Bölgelerinde Saldırılar
- 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 600'e, yaralıların sayısı ise 4 bin 278'e çıktı.