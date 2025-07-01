Uzmanlar Gemlik'teki depremlerin İstanbul'la ilişkisini değerlendirdi

Bursa Gemlik'te yaklaşık 1 saat arayla meydana gelen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler uzmanlar tarafından değerlendirildi. Uzmanlar, şu an için panik yapılacak bir durum olmadığını belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Gemlik'te saat 11.47'de 3,9 ve 12.57'de 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Uzman Görüşleri ve Bölgenin Deprem Riski

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, depremlerin Marmara'daki büyük faylarla birleşme durumuna göre büyük deprem üretme potansiyeline sahip olan tehlikeli bir bölgede yer aldığını ifade etti. Kuzey Anadolu Fay zonuna dikkat çeken Taymaz, "Adapazarı-Mudurnu Vadisi'nden itibaren çatallanarak Gemlik Körfezi'nden Marmara Denizi güney koluna ulaşıyor. Gemlik en tehlikeli yerleşim birimlerinden biri. İçinden boydan boya aktif fay geçiyor. Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarından biri ama ikincil önemde bir fay kolu. Bu kırık zonu yıllık yaklaşık 8-10 milimetre stres biriktiriyor ve bu tür küçük depremler oluşuyor." dedi.

Depremlerin Hissedilmesi ve Panik Durumu

Taymaz, 4 büyüklüğündeki depremin hissedilmesinin normal olduğunu belirterek, "Bursa'ya yakın Gemlik civarında ve İstanbul'a yakın bölgelerdeki kasabalarda da hissedilebilir, paniğin sebebi bu. Bu sağ yönlü ve normal fay bileşiminde güneyde devam ediyor. Marmara Denizi'nin içinde, kuzeyde de Çınarcık fayı var zaten. O da doğrultu normal atımlı Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde bulunuyor. Bu fay içerisinde oluşacak 4'lük depremler, sallantıların hepsi çok geniş alanda, yakın bölgelerde hissedilebilir. Adı üstünde sarsıntı ama büyük depremi tetikleyebilecek potansiyele sahip değil, henüz yeterli enerji biriktirmemişler. Dolayısıyla teyakkuzda olmak iyi, önlemler tabii ki alınmalıdır ama biz sismologlar için önemsenecek bir deprem değil." şeklinde konuştu.

Bölgedeki Fay Hatları ve Olası Riskler

Taymaz, "Mudurnu Vadisi-Adapazarı'ndan itibaren geçip Sapanca'nın güneyinden, eski İznik'ten, Gemlik'ten çıkan o fay kırılmadı hala. Kırılabilir ama bu 4'lük depremler böyle bir fayı tetikleyecek enerjiye sahip değiller. Ama yine Kuzey Anadolu'nun fayının Marmara Denizi içerisinden geçen ana kollarından biri, güney kolu bu, bir uyarı da olabilir tabii." dedi.

İstanbul'a Etkisi Var mı?

Taymaz, "İstanbul'un içinden geçen aktif fay yok ama Bursa, Gemlik, Sapanca, Adapazarı, İzmit, Bolu, Gerede, Efteni Gölü ve benzeri hepsinin içinden Kuzey Anadolu Fay hattı geçiyor ama İstanbul'un içinden geçen bir fay yok. Dolayısıyla İstanbul depremi diye bir şey yok, bu bir hurafe. Milleti paranoya haline düşürüyor. Marmara Denizi içerisinden geçen büyük kırık fay var, Kuzey Anadolu Fayı. Kuzey, Orta, Güney Marmara fayları olmak üzere 3 önemli kolu mevcut." bilgisini paylaştı.

Bölgedeki Yapı Stoku ve Kentsel Dönüşüm İhtiyacı

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan , meydana gelen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney bölümünde gerçekleştiğini belirtti.

, meydana gelen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney bölümünde gerçekleştiğini belirtti. Marmara Bölgesi'nde kuzey, orta ve güney olmak üzere üç kola ayrıldığını vurguladı.

Daha önce İstanbul depremi oluşturabilecek kuzey kolun üstünde durulduğunu ancak güney kolun da 6-7 büyüklüğünde depremler oluşturabileceğini bildirdi.

oluşturabileceğini bildirdi. "İznik, Bursa, Gemlik tarafını da dikkate almamız gerektiğini daha önce hep söyledik. Her zaman için bu bölgelerde 4 büyüklüğünde deprem oluşmaktaydı."

Bölgedeki zeminin gevşek olduğuna dikkat çekerek, "Burada 4 büyüklüğünde deprem olduğu zaman yukarıda 5-6 şiddetinde hissediliyor . Ondan dolayı insanlarımız dışarı fırlıyor, bunu eski yapı stokları etkiliyor."

. Ondan dolayı insanlarımız dışarı fırlıyor, bunu eski yapı stokları etkiliyor." Bölge çok fazla eski yapı stokunun olduğu bir yer yani kentsel dönüşümün yapılmadığı bölgeler.

Kentsel dönüşüm yapılırsa bu depremler daha az hissedilecek ve panik azalacaktır.

Bölgedeki depremler şu an için büyük bir risk oluşturmamakla birlikte, uzmanlar kentsel dönüşümün hızlandırılması ve yapıların yeni yönetmeliklere uygun şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.



