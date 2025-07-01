Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
AGS sınavına günler kala giriş belgeleri hala açıklanmadı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 15:40, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 15:41
AGS giriş belgeleri hala açıklanmadı.
Sınava sayılı günler kala, adaylar hala sınav yerlerini öğrenemedi.
ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmiş değil.
AGS 13 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlar da 13 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylar, sayılı günlerin kaldığı AGS'nin giriş belgelerinin açıklanmasını istiyor.