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784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut

Sağlık Bakanlığı'nın son düzenlemesiyle, 48 bin kanser ve 1000 kistik fibrozis hastası ücretsiz ilaçlara kavuşacak. Akıllı immünoterapi ilaçları artık SGK kapsamında!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 15:51, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 15:54
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784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut

Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları tarafından yapılan yeni düzenleme ile, akciğer, meme, cilt gibi 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacı ve kistik fibrozis hastalarının uzun süredir beklediği ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu ilaçlar klasik hodgkin lenfoma, melanom, malign melanom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri gibi birçok kanser türünde kullanılacak.

Kistik Fibrozis İlacı da Geri Ödeme Listesinde

Düzenleme ayrıca, kalıtsal bir hastalık olan ve solunum, sindirim ile üreme sisteminde ciddi tahribata yol açan kistik fibrozis hastaları için de önemli bir gelişmeyi kapsıyor. Kistik fibrozisin tedavisinde kullanılan ilaç da SGK'nin geri ödeme listesine dahil edilecek.

Yeni Düzenlemeden Kimler Yararlanacak?

  • Yaklaşık 48 bin kanser hastası
  • Yaklaşık 1000 kistik fibrozis hastası

Son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı 784'e yükselecek.

İmmünoterapi İlaçlarının Özellikleri

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, "immünoterapi" ilaçlarının akıllı ilaçlar olduğunu ve bağışıklık sistemini düzenleyerek kanser hücrelerinin yakalanmasını ve öldürülmesini sağladığını belirtti. Bu ilaçlar kemoterapiyle birlikte veya tek başına da uygulanabiliyor.

Kullanım Alanları ve Uygulama Merkezleri

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar; akciğer, bağırsak, mide, meme başı ve boyun gibi 25 farklı kanser türünde kullanılabilecek. Onkoloji merkezi olan tüm üniversite hastaneleri, vakıf üniversiteleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler tarafından temin edilerek hastalara uygulanabilecek. Kişiler tedavilerini aldıkları merkezde bu ilaçlara ulaşabilecekler.

Tedavi Öncesi Prosedürler

Tedavi öncesinde ilgili uzman hekim tarafından tek hekim ilaç raporu ve reçete düzenlemesi yeterli olacak. Yaklaşık 48 bin vatandaş tedaviye ulaşma olanağına kavuşacak. Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde düzenleme hayata geçecek. Bu akıllı immünoterapi ilaçlarına kanser hastaları hiçbir ücret ödemeden ulaşabilecek. Toplamda 784 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.


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