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Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Yargı harekete geçti, dergi toplatıldı, hesabı yargı önünde sorulacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 16:03, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 16:24
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Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti olarak istişare geleneğimizi sürdürüyoruz. Şehirlerimizin sıkıntılarına, taleplerine dair hususları dinledik. 11-13 Temmuz'da Kızılcahamam kampımızı yapacağız. Kızılcahamam Kampı'ndan inşallah güçlenerek, yenilenerek, enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız. AK Parti kadroları olarak kavga edenlerden değiliz. Aynı davaya gönül veren bir hareketiz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi, halka hizmet için bir aradayız. Koltuk için makam içn bu görevlere aday olmadık. Teşkilatımızla yekvücut ilerliyoruz. Gönüller arası köprü kurmak için 86 milyon birlikteyiz. Önce Türkiye şiarı ile yolumuzdayız. Yaklaşık 24 yıldır bu partiye kibri, tekebbürü, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik.

Teşkilatımızın yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmesi için çeşitli programlar yaptık. Türkiye Yüzyılı buluşmaları temasıyla vatandaşlarımızla buluşacağız. Milletimizin hayır dualarını almak için gayret göstereceğiz. Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadrosu burada, bu salondadır. Muhalefetin köpürttüğü istiraların doğrularını anlatacağız.

Cumhur İttifakı'nda eser ve icraat var. Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez. İllere, ilçelere gittiğimizde AK Parti ve Cumhur İttifakı farkını çok rahat görebiliyoruz. Belediyeciliğin kitabını yazmaya bundan sonra da devam edeğiz. Sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Tüm mesaisini şehrine harcayan liyakatli kadrolarımız var.

Muhalefetin ne olduğu ortada. Parti içi kavgadan başlarını dahi kaldıramıyorlar. CHP eski ve yeni yol arkadaşlarına baksın. 2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri etmekte beis görmüyorlar, 'düşeni yemek' bir CHP geleneği. CHP içinde kim kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri kurultay tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'liderden oluşuyor. Şikayet edip 'mağdur oldum' diyen de CHP'li.

Yargı mensuplarına parmak sallamak, 'yargı kararını tanımayız' demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. CHP'nin pusulası bozulmuş, kıblesi şaşmış. CHP'liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru en isabetli kararı verir. Muhalefetin istikamet sorununun çözülmesin bekliyoruz.

Peygamberin kutlu yolundan yürümeyi inancımızın gereği olarak görüyoruz. Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Bu yapılan, alçakça bir provokasyondur. Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Yargı harekete geçti, dergi toplatıldı, hesabı yargı önünde sorulacak. Biz, bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız. Yolumuzu aydınlatan kalplerimizi şefkatle dolduran sevgili Peygamberimizin aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmak asli görevimizdir, bunu şeref sayıyoruz

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