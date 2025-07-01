Bakan Kurum: Orman yangınlarında 132 bağımsız birim ağır hasar gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.