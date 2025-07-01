Kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 17:07, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 17:08
Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde 29 Haziran'da V.A'nın, kardeşi M.A'yı silahla öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.