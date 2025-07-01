İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Ali Şan Köse, henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köse, acilen Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.