Polisin üzerine aracını sürerek denetleme noktasından kaçan sürücü tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde denetleme noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve aracını polisin üzerine sürerek kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 18:53, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 18:54
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi, Nazım Hikmet Ran Parkı yanında denetleme noktası oluşturdu.
Ö. F. K. idaresindeki 34 EPA 92 plakalı otomobil, polisin "Dur" ihtarını dikkate almayarak görevlilerin üzerine aracını sürüp denetleme noktasından kaçtı.
Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan Ö. F. K. gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından getirildiği Çorlu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.