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İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay ve eşi öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 19:06, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 19:28
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İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay ve eşi öldü

Keşan Jandarma Komutanlığında motosiklet tim komutanı olarak görev yapan astsubay Erkan Özkan'ın (39) kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, Akhoca köyü yakınlarında Gencay Oskan (28) idaresindeki 22 HS 902 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erkan Özkan ile Gencay Oskan ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından cenazeler, Keşan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Astsubay Özkan için Keşan İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'in de katıldığı tören sonrası Özkan'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Keşan Devlet Hastanesi morgundan alınan Oskan çiftinin cenazeleri, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyündeki baba ocağına getirildi.

Gencay Oskan'ın babası Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve annesi Gülseren Oskan ile Seren Oskan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç aileye başsağlığı diledi.

Ailenin yakınları ve törene katılan köy sakinleri gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeler evin önünden alınarak köy mezarlığına getirildi. Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Oskan çiftçinin cenazeleri defnedildi.

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