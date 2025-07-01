İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay ve eşi öldü

Gencay Oskan'ın babası Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve annesi Gülseren Oskan ile Seren Oskan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Astsubay Özkan için Keşan İlçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş'in de katıldığı tören sonrası Özkan'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Erkan Özkan ile Gencay Oskan ve eşi Seren Oskan (26) olay yerinde yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından cenazeler, Keşan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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