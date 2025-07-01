Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor

Aile hekimlerine yönelik yeni bir karar yolda. 6 aydır muayeneye gelmeyen hastalar için yarım katsayı ödenmesine ilişkin düzenleme değişiyor. Sağlık Bakanlığı, bu süreyi 1 yıla çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Aile hekimlerine, kendilerine kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılıyor.

Ödeme Katsayısında Değişiklikler

2024'te değişen yeni yönetmelik ile 4 bin kayıtlı hasta sayısı 3 bin 500 hastaya düşürüldü. Hastaların yaş gruplarına göre ödeme katsayıları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, son altı ayda aile hekimine müracaat etmeyenler için ödemelerde belirtilen katsayının yarısının esas alınacağı duyurulmuştu.

Kesinti ve Hekimlerin Tepkisi

Bu uygulama, hastası 6 ay muayene olmaya gelmeyen aile hekimlerinin maaşlarında kesinti olacağı anlamına geliyordu. Kararın amacı, düzenli kontrolü artırarak sağlık sorunlarını önlemekti. Ancak aile hekimleri, hastaları zorla muayeneye getiremeyeceklerini belirterek düzenlemeye itiraz etti.

Haziran ayında ilk kesintili maaşlar hesaplara yattı.

Çok sayıda aile hekimi, maaşlarında %10-15'e varan kesintiler olduğunu öne sürdü.

olduğunu öne sürdü. Hekimler, bu durumdan mağdur olduklarını dile getirdi.

Bakanlığın Yeni Adımı

NTV'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı, hekimlerden gelen şikayetler üzerine harekete geçti ve şu anda bu kriteri 1 yıla çıkarmaya hazırlanıyor. Kararın çok kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Böylelikle, eğer hasta 1 yıl boyunca aile hekimine muayene olmazsa, ödemelerde katsayının yarısı kullanılacak.



