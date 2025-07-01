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Seferihisar'da yeni bir yangın: TOKİ konutları tedbiren tahliye edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi Azmakyolu mevkisinde çıkan yangın nedeniyle bin 500 kişilik TOKİ konutları tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 20:19, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 20:21
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Seferihisar'da yeni bir yangın: TOKİ konutları tedbiren tahliye edildi

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında 29 Haziran'da başlayan orman yangını devam ederken, Seferihisar'da ikinci bir yangın daha çıktı. Azmakyolu mevkisinde saat 17.00 sıralarında otluk ve makilik alanda çıkan yangına hızla müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 6 helikopter, 10 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla hem havadan hem de karadan müdahale etti. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede bulunan TOKİ konutları tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Azmakyolu mevkisinde çıkan yangınla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Camikebir Mahllesi muhtarı Ayşegül Parlak, "Yangın, ilk olarak Düzce Mahallesi'nin eski yolu üzerinde, TOKİ'ye yakın bir bölgede çıktı. Alevler, Düzce'den başlayarak TOKİ yönüne doğru sıçradı. Ne yazık ki yangına başlangıçta müdahale edemedik. Hem havadan hem de karadan ekipler geldi ancak rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldık. İtfaiye ekipleri o anda çok kontrollü davrandı. Hemen TOKİ'ye giden yolu kestiler ve böylece yangının önünü kesmeyi başardılar. Bu sırada biz de TOKİ'yi tahliye ettik. Şu anda TOKİ'de yaklaşık bin 500 kişi yaşıyor. Her hane dolu olmasa da dolu hane sayısı oldukça fazla. Tüm bu haneleri tahliye ettik. Tahliyeleri belediyeye ait otobüslerle, vatandaşların kendi araçlarıyla ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla gerçekleştirdik. İçlerinde yaşlılarımız ve hastalarımız da vardı; onları da güvenli bir şekilde tahliye ettik. Şu anda TOKİ'de herhangi bir sorun kalmadı" dedi.

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