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RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!

Sözcü TV'de Hz. Muhammed'e yönelik karikatür ve yapılan yorumlar büyük tepki çekti. RTÜK Başkanı Şahin, yayıncıları uyardı ve yaptırım sinyali verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 21:23, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 21:26
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RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV'de bir konuğun Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiyle ilgili yaptığı "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ve "Karikatürde hiçbir suç yok" yorumlarına tepki gösterdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatür çiziminin ardından Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin konuyla ilgili yorumda bulunduğunu belirtti. Şahin, bu ifadelerin milletin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakaret olduğunu vurguladı.

RTÜK Başkanı Şahin'in Açıklamaları

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik çirkin ve aşağılayıcı karikatürün ardından bu kez Sözcü TV ekranlarında bir ekonomistin 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' ve 'Karikatürde hiçbir suç yok' şeklindeki ifadeleri, milletimizin inancına, tarihine ve ortak vicdanına açık bir hakarettir."

Şahin, bazı çevrelerin bu tür olayları kınamaktan kaçındığını, bu anlayışın halkın kültürüne ve binlerce yıllık birikimine yabancı bir zihniyetin tezahürü olduğunu belirtti.

Yayıncılara Uyarı ve RTÜK'ün Tutumu

"RTÜK olarak bu yayınları sadece izlemekle kalmıyor, her birini titizlikle inceliyoruz. Kimsenin bu ülkenin inancına ve değerlerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. RTÜK'ün duruşu nettir: İnanca, kimliğe ve kültürel değerlere saygı duymayan hiçbir yayın meşru kabul edilemez. Bu milletin sabrını sınayan her yayıncı ve her söz sahibine gerekli idari yaptırımlar en sert şekilde uygulanmıştır ve uygulanacaktır."

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