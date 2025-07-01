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Bakanlık İfşa Etti: Köfte Yerine Kanatlı Et!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde, Niğde'de faaliyet gösteren iki firmanın köfte ürünlerinde dana ve kuzu eti yerine kanatlı et kullandığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 21:32, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 21:32
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Bakanlık İfşa Etti: Köfte Yerine Kanatlı Et!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı 1 Temmuz tarihli listede, Türkiye genelinden çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen firmaların yayınlandığı liste arasında Niğde'den iki firma yer aldı. Yapılan denetimlerde bu firmaların "dana ve kuzu eti" diye sattıkları köfte ürünlerinde aslında kanatlı et kullandıklarının tespit edildiği açıklandı.

Niğde'de Tespit Edilen Firmalar

  • Çukurova Et, Gıda Tarım Ürünleri
  • Pehlivan Et

Köfte Ürünlerinde Kanatlı Et Tespiti

Açıklanan listede, Niğde'de faaliyet gösteren Çukurova Et, Gıda Tarım Ürünleri ile Pehlivan Et isimli iş yerlerinde dana-kuzu karışık etli köftede kanatlı eti tespit edildiği ifşa edildi.


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