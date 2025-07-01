Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Doğalgaza yüzde 24,6 zam geldi! EPDK'nın açıkladığı yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 21:34, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 21:38
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini açıkladı. Doğal gazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan edilen doğal gaz toptan satış fiyatları dikkate alınarak, nihai doğal gaz satış fiyatlarında önemli artışlar yaşanacak.
Doğal Gaz Fiyatlarında Artış Oranları
- Sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 oranında artış uygulanacak.
- Konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış gerçekleştirilecek.
Yeni Tarife Ne Zaman Geçerli Olacak?
Yapılan bu tarife değişiklikleri, 2 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve hem sanayi hem de konut kullanıcılarını etkileyecek.