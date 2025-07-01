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AJet, Suriye uçuşlarına başladı

AJet, Suriye'nin Şam kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 22:51, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 22:52
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AJet, Suriye uçuşlarına başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a yapılan ilk sefer öncesi havalimanında tören düzenlendi.

Törene, İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı.

Törenin ardından VF317 uçuş kodlu uçak, ilk Şam seferi için havalimanından kalkış yaptı.

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