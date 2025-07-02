Diyarbakır'da gelinini silahla öldüren kayınpeder tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada S.N.Y'nin kayınpederi N.Y. tarafından silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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