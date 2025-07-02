Diyarbakır'da gelinini silahla öldüren kayınpeder tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde gelinini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 16:50, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 16:51
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada S.N.Y'nin kayınpederi N.Y. tarafından silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen N.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.