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Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve polise direnen 42 kişinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 07:23, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 07:32
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Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür eylemlerin ülkemizde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, kimsenin sokakları ve meydanları milletin iradesine saldırı alanına çeviremeyeceğini belirtti. Özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrinin sokaklara taşınmasına izin verilmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanına hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınadığını belirtti.

Olayın Detayları

  • Yer: İstanbul Saraçhane
  • Yakalanan Kişi Sayısı: 42
  • Suçlama: Cumhurbaşkanına hakaret ve güvenlik güçlerine mukavemet
  • İşlem: Adli işlem başlatıldı

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamasından Öne Çıkanlar

  • "Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez."
  • "Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz."
  • "Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."

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