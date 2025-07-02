İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 126 gözaltı
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Eski tip ehliyetler için zaman daralıyor
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
Erdoğan: Yargı sözde dergiye gereğini yapacak
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
784 Kanser İlacı Artık Ücretsiz! Kistik Fibrozis Hastalarına Umut
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
Sınava Günler Kala AGS Giriş Belgeleri Hala Açıklanmadı!
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Bursa'da Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Vergi denetimlerinde e-İnceleme Sistemi başladı
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha oldu
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu!
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Efkan Ala: İnancımıza Yönelik Saldırıyı Şiddetle Reddediyoruz
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bahçeli: Sağlığım Yerinde, Provokasyonlara Geçit Yok
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kartal'da, seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 07:43, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 07:45
Yazdır
İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Kartal'da saat 05.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda, hızla seyir halinde olan Kerimcan Demirkol'un kullandığı 61 SS 134 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 KG 4544 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1'İ AĞIR 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobildeki içki şişesi dikkat çekerken, araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber