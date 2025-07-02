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Gurbetçilerin Türkiye'ye Yolculuğu Sınır Kapılarında Devam Ediyor

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Sınır kapılarında duygusal anlar yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 08:09, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 08:03
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Gurbetçilerin Türkiye'ye Yolculuğu Sınır Kapılarında Devam Ediyor

Her yıl Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Uzun yolculukların ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerinin yolunu tutuyorlar. Bu süreçte yaşadıkları duygular ve deneyimler, onların Türkiye'ye olan özlemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle yaz aylarında artan bu gelişler, hem ailelerin bir araya gelmesine hem de memleket hasretinin giderilmesine vesile oluyor. Gurbetçiler, Türkiye'de geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar.

Gurbetçilerin Yolculuk Deneyimleri

  • Fatih Öztürk, Almanya'nın Bremen kentinden gelerek İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
  • Yolculuğun iyi geçtiğini ve yolların açık olduğunu ifade eden Öztürk, "Yunanistan'daki sınır kapısında uzun süre bekledik. Memleketimize ulaştık sonunda güzel bir duygu. İlk başta dost ve akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Geriye kalan zamanımızı tatil yaparak geçireceğiz." dedi.
  • Gurbette günlerin buruk geçtiğini vurgulayan Öztürk, "Bir yıl boyunca Türkiye'ye gelebilmenin özlemiyle çalışıyoruz. Memleket özlemini her zaman yaşıyoruz, memleketimizde 3-4 hafta zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Gurbetçi Olmanın Zorlukları

  • Kenan Sucuoğlu, Hollanda'dan geldiğini ve gurbetçi olmanın zor olduğunu kaydetti.
  • Memlekete her yıl geldiklerini anlatan Sucuoğlu, "Sınırdan geçince memlekete kavuşunca çok mutlu oluyoruz, o hissi anlatmak çok zor. Memleketimize gelince hasret giderip, dinleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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