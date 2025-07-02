1 kişinin öldüğü emlak ofisi saldırısında 12 gözaltı

Yaralılardan B.K'nin durumunun ağır olduğu, Y.K. ile B.C.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde, iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.

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