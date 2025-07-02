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Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı

Ticaret Bakanlığı, sağlıksız bulunan çocuk giyim ürününün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 08:28, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 08:29
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Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle bir adet çocuk giyim ürünü ile ilgili önemli bir karar alındığı belirtildi. Bu ürünün satışı yasaklanırken, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına da karar verildi. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri sistemde ilan etmeye devam ediyor. Denetimler sonucunda, çocukların sağlığını tehdit eden bu ürünün kullanımı sağlıksız bulundu ve gerekli önlemler hızla alındı.

Güvensiz Ürünlerin Tespiti ve Alınan Önlemler

  • Bir adet çocuk giyim ürünü sağlıksız bulundu.
  • Ürünün satışı yasaklandı.
  • Piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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