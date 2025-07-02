Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altında

Yangınlar, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalındaki arazi ile Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisinde yerleşim yerine yakın bölgede bulunan otluk alanda da yangın çıktı.

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle arazide çıkan yangın ormanlık alana ulaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net