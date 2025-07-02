Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altında

Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altında

Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınları, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 19:18, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 19:25
Yazdır
Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan yangınlar kontrol altında

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle arazide çıkan yangın ormanlık alana ulaştı.

Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalındaki arazi ile Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisinde yerleşim yerine yakın bölgede bulunan otluk alanda da yangın çıktı.

Yangınlar, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Yangında zarar gören alanlarda söndürme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber