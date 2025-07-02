CB, Memur Atama İzinlerini Bu Sene İki Grupta Dağıtmalı

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, kamu idarelerinin atamalarda kullandığı serbest memur atama izinleri, her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Uzun süredir kamuda uygulanan sıkı personel politikası, her geçen yıl daha da sertleşmekte; yıllık memur atama izinleri bir elin parmağını geçemez hale gelmiştir.

Bu durum kurumlar arası naklen atamaları inanılmaz derecede zorlaştırmıştır. Çoğu idare, bu sorunu geçici görevlendirme düzenlemesi yoluyla aşmaya çalışmaktadır. Hal böyle olunca, özellikle aile ve sağlık yönünden mazerete dayalı olarak yer değiştirme ihtiyacı bulunanlar, naklen atama yerine en azından belirli bir süre geçici görevlendirme yoluyla geçiş yapmaya çalışmaktadır.

Ancak, geçici görevlendirmelerin yıllık yapılması, her yıl bu durumun ihtiyaca ve mazerete binaen idareler nezdinde yeniden gözden geçirilmesi, bu düzenlemeden yararlanan kişilerin tabiri caizse kiralık evde ev sahibi korkusuyla oturmasına benzemektedir.

Bu bakımdan, tasarruf tedbirlerinin temel mantığı devlet bütçesine yük getirmemekse; kurumlar arası nakil kontenjanlarının biraz daha esnek bırakılması oldukça faydalı olacaktır. Nitekim, mevcut durumda memur olarak maaş alan kişinin farklı bir kurumdan maaş almaya devam etmesi bütçeye hiçbir yük getirmezken, esasen çalışan performansını ve verimini etkileyeceğinden pozitif getirileri de olabilecektir.

Ailesinden ve çocuklarından uzak çalışan bir babadan, annesi hasta yatağında tedavi görürken kilometrelerce uzakta olan bir evladın kamu hizmetinden verim alabilir miyiz? Evet, önceliğimiz elbette kamu hizmeti biliyoruz. Ancak, bu hizmeti duyguları ve hayalleri olan bir insanın sunduğunu çoğu zaman atlıyoruz!

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanlığından katı memur izni politikasını biraz olsun esnetmesini, kurumların nakil süreçlerinde sayısal olarak elini rahatlatmasını ve mazeretli tayin bekleyen binlerce memurların yüzünü güldürmesini arz ve talep ediyoruz!