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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Bursa'da göçmen kaçakçılığı yapan sürücü polis operasyonuyla yakalandı. Araçta 7 yabancı uyruklu şahıs bulundu, adli işlemler başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 09:41, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 09:38
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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Bursa'da polis ekipleri, yasa dışı yollarla yabancı uyruklu şahısları taşıyan organizatöre yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin'den Bursa'ya ücret karşılığında yolcu taşıdığı belirlenen sürücü, Kestel ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Araçta 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 kişi bulundu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 27 plakalı bir aracın Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin illerinden yabancı uyruklu şahısları para karşılığı Bursa'ya getirdiğini tespit etti. Saat 06.30 sıralarında Kestel - Ankara Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücü A.T. ile birlikte 7 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Kimlik Kontrolleri ve Tespitler

Yapılan incelemede, şahıslardan 2'sinin kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmadığı, diğer 5 şahsın ise geçici koruma kimlik belgelerinin farklı illere (Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri) kayıtlı olduğu belirlendi.

Göçmenlerle Yapılan Görüşmeler

  • Şahısların Bursa'ya gelebilmek için kişi başı toplamda 7 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi.
  • Kimliksiz şahıslar, alınan ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araç ve Sürücüye Uygulanan Yaptırımlar

  • Suçta kullanılan aracın kiralık olduğu tespit edildi.
  • Korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 TL para cezası kesildi.
  • Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
  • Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlemler sürüyor.


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