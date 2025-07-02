Borsa günü yükselişle tamamladı

Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
RTÜK Başkanı'ndan Sözcü TV'ye Tepki: İnanca Hakaret!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme: Katsayı Kuralı Değişiyor
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 10.189,02 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 18:38, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 19:24
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 33 bin kişi ile Mart 2023'ten bu yana ilk kez geriledi.

Analistler, sürpriz azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunda da yavaşlama görülebileceğini kaydetti.

Açıklanan veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az 2 faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını dile getiren analistler ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamalarından dolayı Fed'in yol haritasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber