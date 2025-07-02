Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,8340 39,8350 39,7820 39,7830 Avro 47,0150 47,0160 46,9330 46,9340 Sterlin 54,7000 54,7100 54,2100 54,2200 İsviçre frangı 50,4100 50,4200 50,3000 50,3100 ANKARA ABD doları 39,8040 39,8840 39,7520 39,8320 Avro 46,9750 47,0550 46,8930 46,9730 Sterlin 54,6400 54,8500 54,1500 54,3600