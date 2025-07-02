Dolar günü düşüşle kapattı
güne düşüşle başlayan dolar, günü 39,78 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 17:42, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,8340
|39,8350
|39,7820
|39,7830
|Avro
|47,0150
|47,0160
|46,9330
|46,9340
|Sterlin
|54,7000
|54,7100
|54,2100
|54,2200
|İsviçre frangı
|50,4100
|50,4200
|50,3000
|50,3100
|ANKARA
|ABD doları
|39,8040
|39,8840
|39,7520
|39,8320
|Avro
|46,9750
|47,0550
|46,8930
|46,9730
|Sterlin
|54,6400
|54,8500
|54,1500
|54,3600