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Adana'da Polis Kılığında 6 Milyon Liralık Telefon Dolandırıcılığı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 4 kişiyi toplamda 6 milyon 202 bin lira dolandırdı. Olayda 3 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 10:15, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 10:14
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Adana'da Polis Kılığında 6 Milyon Liralık Telefon Dolandırıcılığı

Adana'da, kendilerini polis olarak tanıtan ve telefonla dolandırıcılık yapan bir çete, 4 kişiyi toplamda 6 milyon 202 bin lira dolandırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Mağdurlar arasında Ümmühani D. (74), Yurdagül T. (67), Emine A. (70) ve Saliha A. (69) bulunuyor. Şüpheliler, mağdurları "kimlikleriniz kopyalanıp Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kullanıldı" yalanıyla kandırarak, döviz ve altınlarını alıp kendi hesaplarına para yatırmalarını sağladı. Ayrıca kredi kartlarından da altın alışverişi yaptıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Zanlıların Yakalanması

Şüpheliler, özellikle Yurdagül T.'ye "eve iki polisin geleceğini ve bu kişilerin vatan parolasını bilmeleri halinde ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini" söyleyerek yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınlarını aldı. Toplamda 6 milyon 202 bin lira dolandırıldığı belirlenen olayda, zanlılar Ercan G. (22), İhsan G. (20), Muhammed A. (26), Şeyhmus A. (20) ve Tahsin İ. (24), Sarıçam ilçesindeki bir lokantada gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

  • Operasyonda ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 28 mermi ele geçirildi.
  • Şüphelilerin 6 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Tutuklama ve Güvenlik Kamerası Kaydı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan G., İhsan G. ve Muhammed A. tutuklandı. Şeyhmus A. ve Tahsin İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, zanlılardan Ercan G.'nin mağdurlardan Ümmühani D.'den aldığı kredi kartıyla bir kuyumcudan 282 bin liralık altın alması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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