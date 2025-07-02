Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Temmuz'dan bu yana son 12 ayında en yüksek artış oranı %8 ile haziran ayında gerçekleşmiş oldu. Bu moral verici, motive edici, umut verici bir gelişme. İlk 6 aylık ihracat rakamını burada açıklamak istiyorum. Orada da biz ilk 6 ayda ihracatımız %4,1 artışla 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 126,2 idi, bu da 5,2 milyar dolar ilk 6 ayda artış sağladık. İkinci 6 ay için bu bize çok büyük moral veriyor. Allah'ın izniyle 270'i geçeceğiz, aşacağız. Buna yürekten inanıyoruz.

Burada son 25 ayın 14'ünde aylık rekorlar kırdık. Son 25 ayın 18'inde hep artış sağladık. 7'sinde gerileme oldu. Kimi takvim etkisiyle, kimi parite etkisiyle, kimisi de talep şartlarının elvermemesi nedeniyle. Ama 25 ayın 18'inde ihracatımızı arttırmış olduk. Buradan bir de yıllığa bakalım. Haziran itibariyle son 12 ayda işte yeni bir rekor daha. 267 milyar dolarla rekor kırdık. Bu da %3,2 artış demektir. İşte bu yıl 5,2 milyar dolar arttırarak 261,8'den devraldık 1 Ocak tarihinde. 267 milyar dolara hep birlikte sizlerle yıllık ihracatımızda rekor rakam olan 267 milyar dolara Allah'a şükürler olsun ulaşmış olduk.

"İthalatta 30 milyar doların altında kaldık"

Tabii bu ihracat cephesi. Bir de ithalata bakalım hep birlikte. İthalatta da sevindiğimiz husus 30 milyar doların altında kaldık. Çünkü ortalama 30 milyar doların altında kalmak bizim için önemli bir eşik. İthalatın kontrol altında tutulması anlamında. 28 milyar 700 milyon dolar haziran ayı ithalatımız. %15,3 artış var. Burada da ihracatta olduğu gibi olumlu bir takvim etkisi var. Çünkü geçen yılki Kurban Bayramı tatiline göre bu yıl 3 gün daha az tatil yapıldı ve burada 3 milyar 8 milyon dolar aylıkta bir artışımız oldu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi takvim etkisi, bir diğeri de İsrail'in İran'a saldırılarından sonra enerji fiyatlarındaki artış, altın fiyatındaki artış ve piyasalardaki sarsıntı. Şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Hatırlayalım, 2 Nisan'da yüksek gümrük vergisi artışlarıyla tarife savaşları başladığında, Pakistan-Hindistan Savaşı başladığında, İsrail İran'a saldırdığında şunu gözlemliyoruz. Hammadde ve girdi malları ithal eden üreticiler ya da ithalat ticareti yapanlar daha fazla artacak endişesiyle hemen önden siparişlerini arttırıp mal çekmeye başlıyorlar. Bu da bir ithalatta hızlandırıcı etki yapıyor. Bunu da burada gördük. Şükür Allah'a ki burada İsrail-İran ateşkesi sağlandı 12 günde, daha fazla bir şey olmadı bu anlamda.

64-65 dolar brent petrolün varili söz konusu idi. 78-80 dolara kadar hemen fırladı 12 gün boyunca. Bunun da olumsuz etkisi oldu hem doğalgaz hem altın, petrol ithalatımızda. Ham bakır, ham alüminyum, kakao, kahve ve diğer hammaddelerde birden yoğun ithalat çekişleri, siparişleri arttığını gözlemledik. Bu da haziran ayındaki ithalat artışının sebepleri arasındadır. Burada dış ticaret açığımız, baktığımızda rakamlara, 28,7 milyar dolar, mayısa göre, nisan ayına göre 30 milyar dolarlık eşiğin altında kalmıştır. Bu da sevindirici bir faktördür. Ona da dikkatinizi çekmek isterim. Bu yılın 6 ayının en düşük ithalat rakamıdır. Diğeri de ocak ayında 28,7 milyar dolardı. Şubat ayında 28,5'ti. Haziran'da da 28,7. Bu rakamlarda tutabilmek, 30'un altında tutabilmek bizim açımızdan bir stabilite unsurudur.