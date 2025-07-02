Adana'da Alkol Satış Saatine Uymayanlara 32 Milyon TL Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, alkol satış saati yasağına uymayan 64 iş yerine toplamda 32 milyon lira ceza uygulandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı tekel bayilerinin 22.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olan alkol satış yasağına uymadığı yönünde şikayetler aldı. Bu şikayetler üzerine ekipler, ilgili tekel bayilerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda yasağa uymadığı tespit edilen işletmelere ciddi miktarda para cezası kesildi.

Denetimlerin Detayları