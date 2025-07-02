Adana'da Alkol Satış Saatine Uymayanlara 32 Milyon TL Ceza
Adana'nın Seyhan ilçesinde, alkol satış yasağı saatlerine uymayan 64 tekel bayisine toplamda 32 milyon lira ceza verildi. Ekipler denetimleri artırdı ve yasağa uymayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 10:35, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 10:32
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, alkol satış saati yasağına uymayan 64 iş yerine toplamda 32 milyon lira ceza uygulandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı tekel bayilerinin 22.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli olan alkol satış yasağına uymadığı yönünde şikayetler aldı. Bu şikayetler üzerine ekipler, ilgili tekel bayilerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda yasağa uymadığı tespit edilen işletmelere ciddi miktarda para cezası kesildi.
Denetimlerin Detayları
- 64 işletme yasağa uymadığı için ceza aldı.
- Toplamda 32 milyon lira ceza uygulandı.
- Alkol satış yasağı saatleri: 22.00 - 06.00